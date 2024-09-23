За сутки российские средства ПВО перехватили семь западных ракет и 35 БПЛА

За прошедшие сутки российские средства ПВО отразили атаки ВСУ, перехватив семь западных ракет, включая ракету ATACMS. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Согласно информации от российского военного ведомства, среди сбитых объектов оказались дальнобойная ракета ATACMS, три ракеты «Нептун», две французские авиационные бомбы Hammer, а также снаряд HIMARS и 35 дронов.

Также сообщается, что в результате действий ВКС России, беспилотников и ракетных войск были уничтожены как военнослужащие, так и военная техника ВСУ в 135 населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что город Губкин в Белгородской области атакован ВСУ с помощью БПЛА, есть повреждения.