МВД задержало организаторшу подпольного борделя в подвале московского ТЦ

Сотрудники столичного главка МВД пресекли деятельность нелегального борделя, который располагался в подвальном помещении торгового центра на улице Барклая. Подпольный притон был организован для занятия проституцией.

Как сообщила «Лента.ру», заведение функционировало благодаря 39-летней уроженке другого региона. Именно она, исполняя роль администратора, занималась организацией работы притона: встречала клиентов, а также производила все финансовые расчеты с привлекаемыми к работе девушками.

На данный момент подозреваемая задержана. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса РФ («Организация занятия проституцией»).

Трех женщин, непосредственно оказывавших в подпольном заведении интимные услуги, ожидает административная ответственность. В отношении них составлены протоколы по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Занятие проституцией»).

Ранее сообщалось, что красноярцы обвинили проституток во встречах с клиентами на Злобинском кладбище.