Злобинское кладбище стало местом встреч для проституток
Красноярцы обвинили проституток во встречах с клиентами на Злобинском кладбище
В Красноярске разгорелся скандал: местные жители утверждают, что работницы секс-индустрии используют Злобинское кладбище как место для встреч с клиентами. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Kras Mash.
Согласно информации, опубликованной российским новостным порталом, женщины, оказывающие интимные услуги, договариваются о свиданиях с посетителями непосредственно возле захоронений. Возмущенные горожане жалуются, что из-за этой практики территория кладбища превращается в помойку.
Жители Красноярска обратились к властям с просьбой принять необходимые меры для решения данной проблемы.
Ранее сообщалось, что вандалы осквернили свердловское кладбище, повалив флаг-«имперку» и надгробия.