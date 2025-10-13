Злобинское кладбище стало местом встреч для проституток

Красноярцы обвинили проституток во встречах с клиентами на Злобинском кладбище

Общество

В Красноярске разгорелся скандал: местные жители утверждают, что работницы секс-индустрии используют Злобинское кладбище как место для встреч с клиентами. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Kras Mash.

Согласно информации, опубликованной российским новостным порталом, женщины, оказывающие интимные услуги, договариваются о свиданиях с посетителями непосредственно возле захоронений. Возмущенные горожане жалуются, что из-за этой практики территория кладбища превращается в помойку.

Жители Красноярска обратились к властям с просьбой принять необходимые меры для решения данной проблемы.

