На ангар с людьми упал самолет в Польше: есть погибшие
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
Серьезный инцидент произошел вечером понедельника, 17 июля в Польше. Подробности приводит РИА Новости.
По данным издания, которое ссылается на информацию местных спасателей, самолет компании Cessna потерпел крушение. Все произошло у Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого, известно, что внутри ангара, куда упал самолет, были люди.
Во время посадки были плохие метеоусловия, и поэтому внутри ангара оказались люди. По предварительной информации, погибли пять человек, еще получили ранения. Другие подробности инцидента уточняются.