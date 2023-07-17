На ангар с людьми упал самолет в Польше: есть погибшие

По данным издания, которое ссылается на информацию местных спасателей, самолет компании Cessna потерпел крушение. Все произошло у Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого, известно, что внутри ангара, куда упал самолет, были люди.

Во время посадки были плохие метеоусловия, и поэтому внутри ангара оказались люди. По предварительной информации, погибли пять человек, еще получили ранения. Другие подробности инцидента уточняются.