На автостанции Волоколамска для тщательного досмотра установили новый металлодетектор и интроскоп

У входа в зал ожидания установили новый металлодетектор и интроскоп. Современное оборудование предназначено для тщательного досмотра багажа. Оно реагирует на металлические предметы, которые создают угрозу для человека.

Устройство при обнаружении опасных предметов сигнализирует специальным звуком. В таком случае сотрудники охраны проводят дополнительный осмотр.

Рентгенотелевизионная установка сканирует личные вещи пассажиров. Она способна обнаружить предметы, которые запрещены для провоза. В отличие от привычной для многих россиян рамки, интроскоп — пока еще редкое явление. Оборудование демонстрирует эффективность.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что с целью обеспечения безопасности жителей и гостей муниципалитета применяют различные технологии.