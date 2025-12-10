На автостанции Волоколамска для тщательного досмотра установили новый металлодетектор и интроскоп
Фото: [МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)]
На волоколамской автостанции улучшили систему транспортной безопасности.
У входа в зал ожидания установили новый металлодетектор и интроскоп. Современное оборудование предназначено для тщательного досмотра багажа. Оно реагирует на металлические предметы, которые создают угрозу для человека.
Устройство при обнаружении опасных предметов сигнализирует специальным звуком. В таком случае сотрудники охраны проводят дополнительный осмотр.
Рентгенотелевизионная установка сканирует личные вещи пассажиров. Она способна обнаружить предметы, которые запрещены для провоза. В отличие от привычной для многих россиян рамки, интроскоп — пока еще редкое явление. Оборудование демонстрирует эффективность.
Глава Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что с целью обеспечения безопасности жителей и гостей муниципалитета применяют различные технологии.
«Важным шагом в обеспечении безопасности жителей и гостей нашего округа стало оснащение автовокзала системой видеонаблюдения. С ноября этого года за порядком здесь следят 39 уличных камер и 32 камеры, расположенные внутри помещений», – отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.