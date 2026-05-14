Город встретил дикого гостя: в Наро‑Фоминске заметили косулю

В Наро-Фоминске местные жители делятся впечатлениями от неожиданной встречи, которая произошла в городе. На береговой линии реки Нара, в районе улицы Головина, горожане заметили дикую косулю. Изящное парнокопытное, чья естественная среда обитания — леса и открытые поля, по невыясненной причине забрело в зону плотной городской застройки, сообщил REGIONS.

Очевидцы успели заснять лесную гостью на видео и делятся наблюдениями. Зоолог Максим Андронов пояснил REGIONS, что выход копытных к границам населенных пунктов и даже в глубинные городские районы — явление, хотя и редкое, но имеющее логичное объяснение. Как правило, это происходит из-за поиска корма, смены привычных маршрутов миграции или в результате стрессовой ситуации, спровоцированной человеком либо хищниками.

«Косуля могла забрести в город, спасаясь от преследования собак или испугавшись шума машин в лесополосе. Также нельзя исключать поиск корма или ослабленное состояние из-за болезни, когда притупляется природный страх перед человеком», — отметил эксперт.

Однако, предупреждает эксперт, не стоит обманываться внешней миловидностью и грациозностью животного. Косуля, находящаяся в состоянии стресса от незнакомой обстановки и большого скопления людей, представляет потенциальную угрозу. По словам зоолога, первой нападать косуля не станет — это не в ее природе. Но если загнать животное в угол, отрезать пути к отступлению или попытаться поймать его, оно начнет активно защищать себя. В ход пойдут острые копыта и рога (у самцов), способные нанести серьезные травмы взрослому человеку.

«Главное правило — не приближаться. Не пытайтесь покормить, погладить или, тем более, поймать косулю. Она дикая, и любое ваше действие воспримет как угрозу. Держите дистанцию не менее 20–30 метров», — советует Андронов.

