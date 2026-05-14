«$6 млн счетов за особняк»: Меган Маркл и принц Гарри не могут оплатить свою жизнь в Монтесито

У герцогов Сассекских Меган Маркл и принца Гарри, похоже, серьезные проблемы с бюджетом. По данным западных источников Page Six, супруги испытывают трудности с оплатой счетов, общая сумма которых достигла $6 млн. Основную часть этой суммы составляют счета за их роскошный особняк в Монтесито. Отмечается, что этот дом они изначально не могли себе позволить, но тем не менее приобрели.

В сложившейся ситуации, по информации инсайдеров, главной «кормилицей» семьи вынуждена стать Меган Маркл. Принц Гарри, несмотря на свою публичность, не приносит доходов. Его благотворительные проекты не дают финансовой отдачи. Меган же пытается исправить положение.

Какие шаги предпринимает герцогиня? Она активно расширяет линейку своих товаров для дома под брендом Es Ever. Кроме того, Меган заводит полезные и влиятельные знакомства. В частности, речь идет о дружбе с Лорен Санчес, которая является супругой одного из богатейших людей мира — основателя Amazon Джеффа Безоса.

Внутри семьи, судя по всему, не все гладко в вопросах финансовой дисциплины. Принц Гарри прославился как любитель тратить деньги. Он, по словам источников, просто не осознает реальной стоимости того образа жизни, который они ведут. Меган же, напротив, понимает необходимость осторожного обращения с финансами. Однако ее попытки достучаться до мужа не всегда увенчиваются успехом.

Ранее стало известно, что принц Уильям считает, что брак Меган Маркл и принца Гарри распадется.