Компания из ОЭЗ «Дубна» будет развивать отечественную робототехнику в Подмосковье

Компания, базирующаяся в ОЭЗ «Дубна», запускает масштабный проект на территории региона. На базе государственного индустриального парка «Титан» появится уникальный центр компетенций по разработке и внедрению роботизированных решений — соответствующее соглашение было подписано в рамках 26‐й отраслевой выставки «Металлообработка‐2026». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области, особо отметила стратегическое значение начинания. По ее оценке, реализация проекта позволит не просто догнать зарубежных производителей, а сформировать принципиально новую экосистему отечественной робототехники: добиться полного импортозамещения в критически важных сегментах, выстроить самодостаточный высокотехнологичный кластер, обеспечить ключевые отрасли экономики суверенными технологиями, усилить позиции России как технологически независимой державы на международной арене, снизить зависимость критической инфраструктуры от зарубежных поставщиков.

Примечательно, что компания уже имеет успешный опыт работы в регионе: сейчас «АтомИнтелМаш» (входит в АО «Росатом Сервис», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») занимается разработкой и производством робототехнических комплексов и нестандартного промышленного оборудования под собственным брендом «АИМ». Созданные здесь решения доказали свою эффективность на практике — они успешно функционируют на различных производствах, демонстрируя исключительную надежность даже в экстремальных условиях эксплуатации.

