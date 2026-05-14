Ранее стало известно, когда и где пройдет прощание с журналистом Владимиром Молчановым

Стала известна дата и место прощания с легендарным тележурналистом Владимиром Молчановым. Как сообщает Teleprogramma.org, траурная церемония состоится 15 мая в Москве. Она пройдет в храме Космы и Дамиана в Шубине. Точное время начала церемонии прощания пока не сообщается.

Молчанов был не просто журналистом, а настоящим символом целой эпохи — эпохи перестройки и 90-х годов. Его главная программа «До и после полуночи» выходила на телевидении долгие 14 лет — с 1987 по 2001 год. За это время Молчанов взял интервью у ключевых фигур того времени. При этом он всегда сохранял репутацию интеллигентного, глубокого и принципиального интервьюера.

Личная жизнь Молчанова в последние годы была омрачена чередой потерь. В декабре 2022 года ушла из жизни его супруга Консуэло Сегура. А в марте 2026 года, всего за два месяца до смерти самого журналиста, умерла его дочь Анна. Она проходила лечение от онкологического заболевания вместе с отцом в Израиле.

У Молчанова остался 22-летний внук Дмитрий. Молодой человек работает на телеканале «Культура», продолжая семейные традиции.

В последние годы жизни журналист практически не появлялся на публике. Он полностью сосредоточился на лечении и заботе о семье. Свою профессиональную деятельность Молчанов прекратил еще в 2019 году. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он мужественно боролся несколько лет.

Ранее телеведущая Арина Шарапова рассказала, почему Владимир Молчанов оказался в Израиле незадолго до смерти.