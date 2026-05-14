Компания Hyundai зарегистрировала в России права на бренды Elantra и Mighty

Автоконцерн Hyundai зарегистрировал в России права на бренды Elantra и Mighty, обеспечив юридическую защиту своих торговых марок до 2034 года. Об этом пишет ТАСС.

Регистрация новых прав в Роспатенте

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, официально приостановивший деятельность в России, провел процедуру регистрации двух товарных знаков. Речь идет о наименованиях Elantra и Mighty. Новые охранные документы относятся к 12 классу международной классификации, который включает в себя легковой и грузовой транспорт, автобусы, фургоны, а также комплектующие и силовые агрегаты к ним. Регистрация завершилась в мае 2026 года, а исключительные права компании будут действовать на территории РФ до середины лета 2034 года.

Защита бренда и борьба с контрафактом

Руководитель Роспатента Юрий Зубов пояснил, что подобные действия зарубежных корпораций направлены на сохранение репутации и предотвращение появления подделок. Даже в условиях временного отсутствия официальных продаж правообладатели стремятся контролировать использование своих имен, чтобы исключить реализацию сторонних товаров под видом оригинальной продукции. Это стандартная практика для крупных брендов, нацеленная на долгосрочную защиту интеллектуальной собственности.

Перспективы возвращения корейских корпораций

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, крупнейшие компании из Южной Кореи, такие как Hyundai, Samsung и LG, продолжают рассматривать российский регион как стратегически важное направление. Рынок РФ оценивается ими как связующее звено между европейскими и центральноазиатскими торговыми путями. Аналитики полагают, что сохранение юридического присутствия через продление товарных знаков является подготовительным этапом для возможного возобновления полноценной работы в будущем при изменении внешнеполитической конъюнктуры.