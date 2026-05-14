В Химках на 70% завершили капремонт гимназии

В микрорайоне Сходня на улице Тюкова городского округа Химки продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23, строительная готовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к началу нового учебного года.

Специалисты ведут отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Команда художника Алексея Шилова также создает свои работы по культурным кодам Химок на стенах образовательного учреждения. В ведомстве уточнили, что площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, внутреннюю отделку, входные группы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.