Сквозь текстильные успехи и военные подвиги: новую пешую экскурсию по местным памятникам предлагают в Егорьевске

В городском округе Егорьевск стартовал свежий туристический проект, который представил местный гид Константин Братчиков. Как выяснили корреспонденты REGIONS, уникальность новой пешеходной экскурсии заключается в ее тематическом наполнении — она целиком посвящена ключевым личностям и значимым историческим событиям, увековеченным в памятниках этого подмосковного города.

Анонс проекта состоялся в начале текущей недели. Автор задумал прогулочный маршрут таким образом, чтобы его участники в буквальном смысле прошли сквозь так называемые «времена и эпохи». Отправная точка — дореволюционный период, когда Егорьевск славился текстильными достижениями. Финальный аккорд — героические страницы Великой Отечественной войны и подвиги советских воинов.

В ходе прогулки экскурсантам, например, раскрывают несколько любопытных исторических фактов. В частности, почему все без исключения горожане помнят имя первого егорьевского городского головы Никифора Бардыгина. А также в чем заключается уникальность личности Давида Хлудова, который считается основоположником местной благотворительности в масштабах, далеко выходящих за рамки одного уезда. Специалисты называют его незаурядным жертвователем своей эпохи.

«Сначала наша экскурсия была приурочена ко Дню Победы — мы заранее продумали и организовали возложение цветов к памятникам героям Великой Отечественной у Мемориала Славы и воинам-меланжистам», — рассказывает автор проекта, гид Константин Братчиков.

Всего в маршрут включено восемь остановок — по числу знаковых локаций. На каждой из них Константин Братчиков не только подробно рассказывал о выдающихся персонах, в честь которых установлены монументы, но и акцентировал внимание слушателей на архитектурных и художественных особенностях самих памятников. «Пилотный» вариант экскурсионной прогулки занял по времени чуть более двух часов.

Как сообщил сам гид, в планах — дальнейшее расширение экскурсионных предложений для жителей округа и гостей Егорьевска. Следить за анонсами и деталями будущих проектов можно будет в тематическом канале под названием «Едем в… с купцом Баранкиным». Организаторы предупреждают: мероприятие рассчитано на зрителей старше шести лет (возрастное ограничение 6+).

