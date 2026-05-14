Музей-заповедник А. С. Пушкина приглашает на литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ»

В первые выходные июня старинная усадьба Вяземы (Одинцовский округ) превратится в пространство, где оживут строки великого Пушкина, зазвучат современные стихи и соединятся разные виды искусства. С 6 по 7 июня здесь состоится VI литературно‐поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ» — яркое культурное событие лета в Подмосковье, приуроченное ко дню рождения А. С. Пушкина. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Государственный историко‐литературный музей‐заповедник А. С. Пушкина приглашает гостей окунуться в атмосферу, где вековые традиции русской культуры переплетаются с современными творческими поисками. Историческая обстановка усадьбы станет идеальным фоном для поэтических откровений, музыкальных импровизаций и театральных экспериментов.

На сцене появятся народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актриса театра и кино Ирина Горбачева, певец и композитор Петр Налич, актрисы Екатерина Волкова и Агния Кузнецова, музыкальный дуэт SOCRAT & LERA.

В формате «Открытого микрофона» каждый гость сможет почувствовать себя частью большого творческого действа, прочитав собственные стихи или любимые пушкинские строки. Для юных ценителей искусства подготовили музыкальный спектакль «Лукоморье» — оригинальную интерпретацию пушкинских сказок, где классические образы обретут новое звучание благодаря современной сценической динамике.

Подробную информацию о программе мероприятия и билеты можно найти на официальном сайте музея‐заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.