«Разобрали за час»: почему после скандала с задержанием билеты на концерты Линды стали раскупать быстрее?

Скандал вокруг певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) неожиданно обернулся для нее финансовой выгодой. Об этом стало известно KP.RU. Продажи билетов на ее концерты резко увеличились после того, как стало известно о ее вызове на допрос в полицию. Камерные площадки, которые ранее заполнялись с трудом, теперь раскупаются в разы быстрее.

Ключевой день — 12 мая. Именно тогда Линду вызвали в полицию из-за затяжного конфликта с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Спор касается прав на ее старые хиты. И уже 14 мая, всего через два дня, все билеты на камерный концерт певицы в Москве были разобраны за первый час.

Ближайшие выступления Линды запланированы на 22 и 24 мая. Концерты будут проходить в Москве на площадках, вмещающих до 150 зрителей. По данным источников, до того, как разразился скандал вокруг вызова в полицию, было продано лишь несколько билетов. Но после того, как новости о допросе и споре с Фадеевым разлетелись по СМИ, продажи резко пошли вверх.

Ажиотаж наблюдается не только в Москве. Билеты на концерт Линды, который состоится 21 мая в Бишкеке, тоже активно раскупают.

