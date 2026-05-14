Экоактивисты из Ступина приглашают на лесные ванны и обед от шефа 17 мая

Ни купальных принадлежностей, ни даже воды для омовения не потребуется. Обещают совершенно иной вид «купания» — в сосновом воздухе, с закрытыми глазами и в размеренном, неторопливом ритме. В подмосковном Ступине 17 мая состоится необычное событие под названием «арт-воскресник». Его концепция сочетает, казалось бы, несочетаемое: традиционную уборку леса, сеансы лесной терапии, а финальным аккордом становится авторский обед, приготовленный профессиональным шеф-поваром, сообщил REGIONS.

Гостям предстоит отправиться в сосновый бор, раскинувшийся на берегу залива Оки. Сценарий мероприятия, который организует «Центр чистой природы 12-15», не предполагает утомительных наклонов за каждым случайным фантиком. Напротив, участникам предложат сначала навести порядок, а затем замереть и вслушаться в лесную тишину. Место встречи — Белопесоцкий затон.

Вместо привычных хозяйственных перчаток добровольцам выдадут специальный инвентарь — экощипцы. Как поясняют организаторы, это удлиненные трости с резиновым механизмом захвата на конце. С их помощью можно поднимать даже мелкие осколки и окурки, не соприкасаясь с отходами руками. Отдельно собранные стеклянные бутылки и пластик будут рассортированы для дальнейшей утилизации.

«Мы по регламенту центра, мы стараемся максимально стекло, металл и пластиковые бутылки отправлять на переработку. В данном случае контейнер нам предоставляет администрация округа Ступино, все уедет на мусоросортировочный центр. Нам, конечно, очень нужны мужчины с мешками помогать и переносить собранное», — уточняет Марина Белая, координатор «Центра чистой природы 12-15».

Приставка «Арт» в названии воскресника, по словам координатора Марины, появилась неслучайно. Помимо непосредственного очищения природной территории, участников ожидает насыщенная культурная программа. Ключевой ее частью станет так называемая лесная терапия — методика, известная также под названием «лесные ванны». Это практика осознанного, медитативного погружения в атмосферу леса, которая, как утверждают специалисты, благотворно влияет на физическое самочувствие и психоэмоциональное состояние.

«Пройдем по тропе, которую сами и очистили, „искупаемся“ в лесной атмосфере — и на собственном опыте почувствуем, как лес восстанавливает контакт с собой и дарит живую энергию. Полная программа еще формируется, но лесные купания будут точно», — объяснила семейный психолог Юлия Фадеева.

Завершится необычный субботник в уютной гостиной местного глэмпинга. Там приглашенный шеф-повар лично приготовит для волонтеров авторское вегетарианское угощение. Организаторы просят каждого участника взять с собой личную посуду: кружку, тарелку и столовый прибор, а также термос с горячим чаем и туристическую сидушку (коврик для сидения на земле). Что касается одежды, то здесь полная свобода при условии удобства — подойдут как спортивные, так и садовые костюмы. Из обуви рекомендуют резиновые сапоги либо крепкие, надежные кроссовки. Не лишним будет и дождевик — на случай переменчивой весенней погоды.

Добраться до места проведения (географические координаты: 54.868276, 38.164222) можно на личном автомобиле либо на электричке. Поезда отправляются с Павелецкого вокзала до станции «Белопесоцкий», оттуда предстоит пройти пешком около 2,5 километров. Все волонтеры, принявшие участие, получат зачет часов на платформе «Добро.рф». Чтобы зарегистрироваться, необходимо пройти по ссылкам координаторов — Марины Белой и Елены Мякисевой.

Организаторы добавляют: если кто-либо из желающих играет на музыкальном инструменте или готов провести для остальных участников мастер-класс, его с радостью включат в арт-программу.

