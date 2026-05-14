«Никаких писем не писали»: Ольга Васильева опровергла сообщения о покаянном обращении в Госдуму

Российская актриса Ольга Васильева, супруга актера Дмитрия Назарова, выступила с опровержением ранее появившейся информации. Накануне телеграм-канал Mash сообщил , что народная артистка РФ обратилась в Государственную думу РФ с просьбой разрешить ей и ее мужу вернуться на родину.

В комментарии RT Васильева заявила, что сообщения о письме не соответствуют действительности. По словам Васильевой, никаких покаянных писем они с мужем не писали. Более того, они не планируют возвращаться в Россию.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин также прокомментировал появившуюся информацию о письме. В интервью РИА Новости он заявил, что не видел подобных документов.

Напомним, Назаров и Васильева покинули Россию в начале 2023 года. Причиной отъезда стало увольнение актера из МХТ им. А. П. Чехова. Сообщалось, что поводом для этого послужили его публичные высказывания, которые не совпали с позицией театра. За время отсутствия актера многие публичные личности критиковали его, а в начале 2025 года ФНС закрыла его ИП.

Ранее актриса Мария Машкова рассказала о разрыве с отцом Владимиром Машковым после переезда в США.