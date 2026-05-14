Экономия на ТКО: пенсионерам разрешат не платить за пустые квартиры летом

В Государственной думе предложили избавить пожилых граждан от двойной оплаты за вывоз отходов в период их сезонного проживания на загородных участках. Об этом пишет ТАСС .

Инициатива по снижению финансовой нагрузки на пенсионеров

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов обратился к главе Минстроя с предложением упростить процедуру перерасчета платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. Автор обращения пояснил, что в теплое время года многие пенсионеры переезжают на дачи, из-за чего фактически перестают пользоваться услугами по городскому адресу. Внедрение сезонного перерасчета поможет избежать избыточных трат для социально уязвимых слоев населения.

Упрощенный механизм получения льготы

Предполагается, что граждане смогут подавать заявление на перерасчет через МФЦ, портал «Госуслуги» или напрямую региональному оператору. Период корректировки платежа может составить до 5 месяцев в году. Для подтверждения своего права пенсионеру будет достаточно предоставить документы о собственности на садовый участок или дачный дом и указать сроки нахождения за городом. Речь идет не о полной отмене платы, а об учете реального отсутствия жильца в городской квартире.

Устранение проблемы двойной оплаты услуг ЖКХ

По словам Чернышова, существующая система заставляет пожилых людей платить дважды: по месту постоянной регистрации и по адресу СНТ. Депутат подчеркнул, что такая ситуация создает несправедливую финансовую нагрузку на пенсионеров. Новая мера направлена на то, чтобы начисления стали более прозрачными и соответствовали фактическому объему потребляемых услуг. Ожидается, что такая оптимизация сделает систему ЖКХ более адресной и социально ориентированной.