В Подмосковье с начала года выписали штрафы на 29 млн рублей за нарушения лесного законодательства
Более 600 протоколов о нарушениях в лесах составили в Подмосковье за 4 месяца
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за первые четыре месяца 2026 года было составлено более 600 протоколов об административных правонарушениях в лесах. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
По итогам рассмотрения дел были выписаны штрафы более чем на 29 млн рублей. В бюджет уже взыскали около 26 млн рублей.
Помимо этого, в счет возмещения вреда окружающей среде было взыскано более 10,5 млн рублей.
Самые частые нарушения — самовольное занятие лесных участков, а также нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.