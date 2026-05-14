В Подмосковье с начала года выписали штрафы на 29 млн рублей за нарушения лесного законодательства

В Подмосковье за первые четыре месяца 2026 года было составлено более 600 протоколов об административных правонарушениях в лесах. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

По итогам рассмотрения дел были выписаны штрафы более чем на 29 млн рублей. В бюджет уже взыскали около 26 млн рублей.

Помимо этого, в счет возмещения вреда окружающей среде было взыскано более 10,5 млн рублей.

Самые частые нарушения — самовольное занятие лесных участков, а также нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.

