Тишина, древние плиты и луч света: как Сергиев Посад удивит гостей в «Ночь музеев»

Насыщенную культурную программу для жителей и гостей подготовил подмосковный Сергиев Посад в день проведения всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится в субботу, 16 мая. Событием, которое, вероятнее всего, привлечет максимум внимания, станет мероприятие с интригующим названием — «Экскурсия с фонариком в Троице-Сергиевой лавре», сообщил REGIONS.

В субботу вечером у желающих появится уникальная возможность прикоснуться к истории земли, связанной с именем Сергия Радонежского, в условиях почти полной темноты и абсолютной тишины. Организаторы намеренно выбрали для этого события самый поздний временной слот из всех, что анонсированы в этот день в городе. Экскурсия стартует в 20.50 и продлится до 22.30.

«Когда звездное небо загорится над Сергиевым Посадом, когда Лавра закроет Святые врата, когда в храмах выключат свет, и наступит полная тишина — мы совершим путешествие по местам, хранящим память веков», — рассказали в Сергиево-Посадском музее-заповеднике.

Как обещают устроители, участникам покажут два сакральных пространства знаменитой обители — некрополь (комплекс древних погребений) и Ризницу, где хранятся уникальные артефакты.

Вести группу в сумерках доверено специалисту высокого уровня — кандидату искусствоведческих наук Евгении Суворовой. Она занимает должность заведующей профильным сектором, отвечающим за искусство Нового и Новейшего времени, в местном музее-заповеднике. Организаторы предупреждают: мероприятие рассчитано на лиц старше 16 лет.

Проведение всероссийской «Ночи музеев» стало возможным благодаря содействию регионального Министерства культуры и туризма (Московская область). Оно выступает официальным поддерживающим органом акции.

Ранее сообщалось, что государственные музеи Московской области присоединятся к «Ночи музеев».