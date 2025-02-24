На Бали обезьяна прокусила руку россиянке во время фотосессии в парке

На Бали обезьяна атаковала российскую туристку и укусила ее за руку. Телеграм-канал SHOT сообщил , что после инцидента у пострадавшей образовалась значительная припухлость.

По информации канала, 36-летняя Ануш, работающая няней в Москве, отправилась в командировку на Бали в феврале. Чтобы ощутить атмосферу дикой природы, она посетила парк обезьян.

Когда туристка фотографировалась с одной мартышкой, к ней подскочила другая, более крупная особь и вцепилась в руку, нанеся три болезненных укуса.

Россиянка постаралась сохранять спокойствие и не делать резких движений, чтобы не привлечь внимание других обезьян. В парке ей предоставили только спиртовую салфетку для дезинфекции раны.

Ануш рассказала, что впервые посетила Бали и не знала о потенциальной опасности укусов обезьян и необходимости вакцинации. Она опасается заражения бешенством и планирует обратиться в медицинское учреждение по возвращении в Москву.

Ранее сообщалось, что основатель «русской деревни» Фрей задержан на Бали. Причиной задержания стало нарушение «русской деревней» правил, регулирующих получение разрешений на использование земли.