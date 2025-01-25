СМИ: основатель «русской деревни» Фрей задержан на Бали

Сотрудники правоохранительных органов индонезийского острова Бали, который привлекает множество туристов из России, арестовали Андре Фрея, создателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного среди россиян как «русская деревня». Об этом стало известно из сообщения индонезийского портала Detik.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, у Фрея есть гражданство Германии. По информации, предоставленной властями острова, причиной задержания стало нарушение «русской деревней» правил, регулирующих получение разрешений на использование земли.

«Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях», — объяснил предъявленные Фрею обвинения генеральный инспектор островной полиции Даниэль Адитьяджая.

Адитьяджаи сообщил, что 25 ноября 2024 года в управление уголовных расследований полиции Бали поступила жалоба от местных жителей на незаконный перевод сельскохозяйственных земель под коммерческое использование. По информации полиции, владелец и основатель «русской деревни» не имел необходимых разрешений на эти действия.

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