Вечером 21 октября на Белорусском вокзале произошло возгорание в служебном помещении. Инцидент случился в 21:25 по московскому времени на втором этаже вспомогательного корпуса — в помещении, которое в настоящее время не задействовано в обслуживании пассажиров, сообщили в официальном телеграм-канале Московской железной дороги.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники железной дороги оперативно отреагировали на ситуацию: пассажиров, находившихся в залах ожидания на первом этаже, вывели из помещений и разместили в других зонах вокзала. Остальные помещения вокзала продолжают работать в штатном режиме.

Благодаря своевременным действиям персонала возгорание было успешно ликвидировано. На текущий момент специалисты выясняют причины произошедшего.

Важно отметить, что инцидент не оказал влияния на график движения поездов — железнодорожное сообщение осуществляется в обычном порядке.