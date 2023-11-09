На берегу Евфрата начались бои между сирийскими и американскими военными

В городе Дейр-эз-Зор разразились боестолкновения между несколькими силами. С одной стороны выступает армия Соединенных Штатов и курдские формирования «Сирийских демократических си», а с другой – армия Сирии и ее союзники.

Силы США при этом сосредоточены в восточном направлении от Евфрата, сирийские бойцы расположены западнее. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

«Идут ожесточенные столкновения между американскими силами и SDF с одной стороны и сирийской армией и ее союзниками с другой», - указали журналисты.

Они отметили, что между противоборствующими сторонами идет бой не только с применением стрелкового оружия. В нем также задействована артиллерия тяжелых калибров, а также ракетные вооружения.