На большей части Подмосковья в ближайшие дни ожидается четвертый класс пожарной опасности

Во вторник на большей части Подмосковья ожидается четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

В среду пожарная обстановка будет такой же, как и во вторник, утонили в ведомстве. При этом в четверг, 22 июня, четвертый класс пожарной опасности прогнозируется на всей территории региона.

В Комлесхозе Московской области также рассказали, что накануне на землях лесного фонда было зафиксировано три пожара. Они произошли в Виноградовском, Орехово-Зуевском и Ногинском лесничествах. Пройденная огнем площадь составила 0,84 гектара.

Возгорания были потушены в день их обнаружения. К ликвидации лесных пожаров привлекали более двадцати человек и десять единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал, что при тушении природных пожаров каждая минута имеет определяющее значение.