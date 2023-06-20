На большей части Подмосковья в ближайшие дни ожидается четвертый класс пожарной опасности
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Во вторник на большей части Подмосковья ожидается четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.
В среду пожарная обстановка будет такой же, как и во вторник, утонили в ведомстве. При этом в четверг, 22 июня, четвертый класс пожарной опасности прогнозируется на всей территории региона.
В Комлесхозе Московской области также рассказали, что накануне на землях лесного фонда было зафиксировано три пожара. Они произошли в Виноградовском, Орехово-Зуевском и Ногинском лесничествах. Пройденная огнем площадь составила 0,84 гектара.
Возгорания были потушены в день их обнаружения. К ликвидации лесных пожаров привлекали более двадцати человек и десять единиц техники.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал, что при тушении природных пожаров каждая минута имеет определяющее значение.