На борту российского судна у берегов Японии прогремел взрыв

Во время инцидента в Сангарском проливе погиб моряк, сам корабль остался на ходу.

Дальневосточная транспортная прокуратура заявила о чрезвычайном происшествии, которое случилось на судне «Сароник бриз» в Японском море. Оно шло из корейского порта Пусан, и вчера, 26 октября, на нем взорвались хранящиеся баллоны с ацетиленом.

«В результате аварийного случая смертельно травмирован один член экипажа, возгорания не возникло», - сообщили правоохранители.

Их слова привело ТАСС. Прокуратура уже занялась расследованием всех обстоятельств ЧП. Ей необходимо оценить, выполнялись ли на судне все условия по охране труда, а также положения о безопасности мореплавания.