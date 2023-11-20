На борту захваченного хуситами в Красном море судна находятся граждане пяти стран

Моряки судна Galaxy Leader, которое было захвачено повстанцами из Йемена, имеют подданство пяти государств. Всего на борту насчитывалось 25 человек.

Данное судно принадлежит компании из Великобритании, при этом оператором выступает японская организация Nippon Yusen KK. Именно она уведомила министерство транспорта Японии, что корабль был захвачен.

«Компания эксплуатировала корабль Galaxy Leader как автоперевозчик. Двадцать пять членов экипажа были из Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии», - сообщило по этому поводу информационное агентство Kyodo.

Это происшествие произошло еще вчера, 19 ноября. Судя по сообщениям арабских СМИ, боевики движения «Ансар Алла» считают, что судно принадлежит израильской компании.