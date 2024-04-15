На борту захваченного иранскими войсками судна находится старший механик, являющийся гражданином РФ

Гражданином РФ, который оказался на грузовом судне MSC Aries, захваченном иранской армией в Ормузском проливе, является 38-летний старший механик Тимофей Колчанов. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что российское посольство в иранской столице связалось с родственниками моряка и сообщило, что с ним все хорошо.

Добавляется, что мужчина родом из приморского города Фокино, тем не менее в последнее время проживал в Тюмени. Не так давно он устроился работать в компанию, которая принадлежала израильскому миллиардеру. Данный контракт был для моряка уже четвертым.

Подчеркивается, что больше граждан нашей страны на борту судна не выявлено.

Поясняется, что, по информации дипмиссии, они находятся в постоянном контакте с иранскими властями для выяснения деталей инцидента.

Напомним, что позавчера военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции было захвачено коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе.