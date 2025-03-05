На чердаке подмосковной больницы случайно обнаружили умершую пациентку

В больнице города Орехово-Зуево было случайно обнаружено тело пациентки, которая исчезла за месяц до этого. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Страшная находка была сделана 19 февраля. В 1-й городской больнице Орехово-Зуево на пятом этаже, в техническом помещении, был найден труп мертвой женщины. Ее голова была забинтована, а на ней, кроме взрослых подгузников, почти ничего не было. Тело лежало под вентиляцией, его обнаружил случайный человек из числа пациентов, который забрел на чердак.

После проверки списков пациентов погибшая была опознана. Оказалось, что 17 января в больницу с травмой головы поступила 56-летняя женщина из Электрогорска. Она пропала через несколько дней пребывания в медицинском учреждении. Родственникам пропавшей заявили, что пациентка самовольно ушла из больницы.

«Судя по всему, тело женщины пролежало на чердаке около месяца. В причинах её смерти разбираются следователи», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области были найдены два мумифицированных трупа. В городе Всеволожск в квартире обнаружили умерших мужчину и женщину. Они пролежали там не менее полугода. При этом криминалисты не нашли никаких следов насильственной смерти.