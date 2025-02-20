Два мумифицированных тела нашли в квартире под Петербургом

Два мумифицированных трупа женщины и мужчины были обнаружены в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального СКР.

По официальным данным, следователи отдела по городу Всеволожск проводят доследственную проверку по факту обнаружения в квартире на Московской улице во Всеволожске двух трупов.

По предварительной версии, тела умерших лежали в квартире не меньше шести месяцев. Пока, по данным экспертов, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, ранее стало известно о том, что жительницу Долгопрудного, которая убила своего мужа, заключили под стражу.