На Чернобыльской АЭС произошел взрыв

В ночь с 13 на 14 февраля на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел взрыв в зоне нового саркофага, передает портал News.ru со ссылкой на сообщение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что в результате взрыва произошло возгорание, однако никаких признаков нарушения целостности реактора зафиксировано не было. На данный момент уровень радиации в районе АЭС остается в пределах допустимых норм.

На кадрах с места происшествия видны незначительные повреждения крыши и яркие языки пламени. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия и его причин.

ЧАЭС расположена вблизи города Припять на Украине. Строительство станции началось в 1970 году, и первый реактор был введен в эксплуатацию в 1977 году. В общей сложности на ЧАЭС работали четыре энергоблока, оснащенные реакторами типа РБМК-1000.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла одна из самых серьезных техногенных катастроф в истории. Во время проведения испытаний блока №4 произошло неконтролируемое увеличение мощности, которое привело ко взрыву и разрушению реактора.

В результате выброса радиоактивных материалов в атмосферу был загрязнен большой район Европы, радиация распространилась на тысячи километров.

Ранее Министерство энергетики Запорожской области сообщило, что у 50 тыс. жителей региона пропало электричество в результате атаки на Запорожскую тепловую электростанцию (ТЭС).