В Запорожской области из-за удара ВСУ по ТЭС у десятков тысяч жителей пропал свет

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской тепловой электростанции (ТЭС), в результате чего более 50 тыс. абонентов в Энергодаре и окрестных муниципальных округах остались без электроснабжения, сообщило Министерство энергетики региона.

Запорожская ТЭС располагается рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). В результате атаки со стороны украинских вооруженных формирований жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Из-за инцидента подача электричества прекратилась для жителей Энергодара, Каменка-Днепровского и Веселовского муниципальных округов.

12 февраля глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаках ВСУ с использованием дронов. Один из них атаковал территорию, расположенную всего в 300 м от первого реактора ЗАЭС.

Министерство обороны РФ ранее заявило о срыве ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ, работающая на станции с 2022 года, планировала произвести смену специалистов, которая изначально должна была пройти 5 февраля.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области пенсионер обучает детей моделированию под обстрелами ВСУ.