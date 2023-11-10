На Чукотке пропал самолет с тремя людьми на борту

На Чукотке спасатели разыскивают самолет Ан-2, не прибывший в пункт посадки и переставший выходить на связь, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Самолет авиакомпании «Стриж Авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – АС Полярный – Певек. На борту находились три человека – два летчика и пассажир.

Где находится самолет в настоящее время, неизвестно. По маршруту вылетел вертолет МИ-8 со спасателями и врачом. С земли судно ищут спасатели на вездеходе ТРЭКОЛ. Поиски осложняются непогодой.