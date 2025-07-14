На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, выполнявший рейс из Охотска в Магадан, не вышел на связь и не прибыл в пункт назначения в установленное время. Об этом стало известно телеграм-каналу «112». Борт должен был приземлиться в 19:00 по местному времени, но его местоположение до сих пор неизвестно.

Пропавший вертолет принадлежит авиакомпании АПК «Взлет». По последним данным, на его борту находились пять человек — три члена экипажа и два техника.

На данный момент для поисков пропавшего воздушного судна задействован самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро». Со стороны Охотска присоединился к поисковой операции другой Ми-8. Ко взлету также готовится вертолет МЧС.

Точная зона поисков пока не определена, но специалисты анализируют возможные маршруты и последние известные координаты вертолета.

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