Умер штурман истребителя Су-34, упавшего под Нижним Новгородом

Штурман Су-34, потерпевшего крушение под Нижним Новгородом 1 июля, погиб, сообщил SHOT. Военнослужащий скончался от полученных травм в больнице.

Накануне стало известно, что воздушное судно разбилось недалеко от города Кулебаки в Нижегородской области. Отмечалось, что оба пилота смогли катапультироваться. Один из них был найден практически сразу после аварии — у него не обнаружили серьезных травм.

По данным Mash, погибший штурман, катапультировавшись, неудачно приземлился на дерево. Его обнаружили благодаря аварийному маячку. Для поиска привлекали вертолет и лесничих из Велетьмы. Спасатели, прибыв на место катастрофы, передали пострадавшего медикам, однако помочь ему уже было невозможно.

Как сообщали источники, потерпевший крушение Су-34 выполнял учебный полет, и на борту не было боекомплекта.

Ранее сообщалось, что летевший в Калининград Boeing 737-9GP вернулся в Москву из-за неполадок.