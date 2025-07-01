Умер штурман истребителя Су-34, упавшего под Нижним Новгородом
SHOT: штурман упавшего в Нижегородской области истребителя Су-34 умер в больнице
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Штурман Су-34, потерпевшего крушение под Нижним Новгородом 1 июля, погиб, сообщил SHOT. Военнослужащий скончался от полученных травм в больнице.
Накануне стало известно, что воздушное судно разбилось недалеко от города Кулебаки в Нижегородской области. Отмечалось, что оба пилота смогли катапультироваться. Один из них был найден практически сразу после аварии — у него не обнаружили серьезных травм.
По данным Mash, погибший штурман, катапультировавшись, неудачно приземлился на дерево. Его обнаружили благодаря аварийному маячку. Для поиска привлекали вертолет и лесничих из Велетьмы. Спасатели, прибыв на место катастрофы, передали пострадавшего медикам, однако помочь ему уже было невозможно.
Как сообщали источники, потерпевший крушение Су-34 выполнял учебный полет, и на борту не было боекомплекта.
Ранее сообщалось, что летевший в Калининград Boeing 737-9GP вернулся в Москву из-за неполадок.