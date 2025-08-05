На федеральной трассе «Лена» в Амурской области обвалилась проезжая часть

В Амурской области произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) на федеральной трассе «Лена» — обвалился участок проезжей части. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что движение всех видов транспорта ограничено с 16:15 местного времени (10:15 мск) во вторник, 5 августа.

Тындинская городская прокуратура уже начала проверку по факту разрушения дорожного полотна. В ходе расследования будут оценены соблюдение требований законодательства о дорожной деятельности, а также выполнение норм безопасности дорожного движения.

Причины обвала пока устанавливаются. Специалисты обследуют поврежденный участок, чтобы определить масштабы разрушений и сроки ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске обрушилась скальная порода на территории санатория, из-за чего пострадали два человека.