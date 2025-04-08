На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

На филиппинском острове Негрос зафиксировано извержение вулкана Канлаон. Издание South China Morning Post сообщило, что пепел взметнулся в небо на 4 км.

Представители местной администрации сообщили о готовности к подобному развитию событий. В связи с активностью вулкана, отмеченной еще в сентябре и декабре, из близлежащих населенных пунктов была проведена эвакуация.

Жители Филиппин стали свидетелями гигантского облака дыма, поднимающегося над горами. Инцидент произошел рано утром.

Ранее американские ученые пояснили, как определить готовящееся извержение вулкана.