На Филиппинах произошло землетрясение

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил о новом мощном землетрясении, произошедшем около острова Лубанг к юго-западу от Манилы. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства во вторник, 5 декабря.

Магнитуда землетрясения составила 5,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

По данным телеканала ABS-CBN, землетрясение ощущалось в Маниле. Толчки заставили сотрудников офисов покинуть здания. Также было нарушено железнодорожное сообщение.

Ранее, в понедельник, 4 декабря, на филиппинском острове Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,6. По информации портала Mint, как минимум два человека погибли. Из-за землетрясения в регионе объявили предупреждение о цунами. Власти провинций Суригао-дель-Сур и Восточного Давао обратились к местным жителем с просьбой покинуть свои дома и переместиться на возвышенности или переехать вглубь страны.

26 ноября землетрясение зафиксировали недалеко от берега Тайваня. Магнитуда составила 5,0. Очаг залегал на глубине 27 км.