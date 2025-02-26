На фоне атаки ВСУ на Анапу в аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Сочи ночью среды, 26 февраля. Воздушная гавань курортного города пока не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщается в телеграм-канале представителя Росавиации.

Напомним, час назад в небе над Анапой, что в Краснодарском крае, произошло не менее десяти взрывов. Согласно предварительной информации, взрывы вызваны работой российской ПВО по украинским воздушным целям.

Как пояснили в Росавиации, экипажи, авиадиспетчеры и службы сочинского аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 1:47 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались совершить атаку на территорию Крыма. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, сбив четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря. Об этом стало известно от губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В связи с этим было временно приостановлено движение по Крымскому мосту.