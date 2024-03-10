На газопроводе в Югре прогремел мощный взрыв — СМИ

На Бобровском линейном производственном управление (ЛПУ) магистральных газопроводов в ночь на воскресенье, 10 марта, прогремел сильный взрыв, сообщает URA.RU со ссылкой на информацию от очевидца в одном из местных пабликов.

Сообщается, что ЧП произошло в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Информации о характере взрыва, причинах и пострадавших пока не приводится.

«ЧП случилось совсем недавно на территории Бобровского управления магистральных газопроводов. О пострадавших пока неизвестно», — рассказал очевидец «Муксун.ФМ».

Стоит отметить, что подобный инцидент, если он подтвердится, не первый за последний год. Так, 16 мая 2023 года на территории Бобровского ЛПУ уже был взрыв. Тогда один человек погиб, шестеро пострадали, а еще пятеро получили сильные ожоги.