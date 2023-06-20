«На глаз определить невозможно даже профессионалу»: военный эксперт рассказал о самодельных бомбах

Неравнодушный прохожий во Владикавказе обнаружил подозрительный предмет, привязанный малярным скотчем к пешеходному мосту. Как сообщают соцсети , вызванные на место эксперты определили, что это был забытый кем-то фейерверк. Но не всегда опасность остается вымышленной.

Все активнее в нашей стране работают украинские диверсанты, а потому ветеран группы «Альфа», военный эксперт Андрей Попов призывает внимательно относиться к найденным подозрительным вещам.

«Даже специалисту зачастую невозможно определить на глаз, что перед ним — фейерверк либо закамуфлированное самодельное взрывное устройство. Для этого нужна экспертиза», — замечает «альфовец» в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как говорит Андрей, бомбы действительно могут размещать на опорах мостов и в туннелях, а также и в других стратегически важных местах.

«К ним относятся объекты связи и коммуникации, распределители электроэнергии и электрощитки вдоль железнодорожных путей и так далее», — перечисляет Попов.

По словам нашего собеседника, не всегда целью диверсантов будет порча инфраструктуры. ВСУшники и их пособники действуют, исходя из поставленных задач, продолжает специалист.

«Иногда нужен театральный эффект и вброс в соцсети. Тогда делают что-то не очень опасное, но яркое вроде густого дыма. Такое можно снять на фото или видео и запустить по каналам», — говорит Андрей.

Полный текст беседы со спецназовцем читайте здесь.