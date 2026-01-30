На глазах у детей: в Волгограде ищут наглого эксгибициониста, орудующего у больницы

В Волгограде произошел вопиющий инцидент, поставивший под угрозу безопасность детей и женщин. Как сообщает портал V1.ru , на территории детской областной больницы был замечен 60-летний мужчина, который занимался самоудовлетворением на глазах у прохожих.

По информации издания, действия эксгибициониста происходили в районе улицы Землячки. По словам одной из очевидцев, мужчина появляется там практически каждое утро, что вызывает серьезные опасения у местных жителей. Горожанка также выразила мнение, что этот гражданин может представлять реальную опасность, так как невозможно предугадать, что у него на уме и на что он может решиться в следующий раз.