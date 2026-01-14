На грани трагедии: как вывоз снега в Нижнем обернулся падением столба на автобус с пассажирами
Опора ЛЭП рухнула на выходящую из автобуса пенсионерку в Нижнем Новгороде
На улице Фруктовой в Нижнем Новгороде произошел инцидент, едва не завершившийся трагедией. Причиной происшествия стал 51-летний водитель грузового автомобиля Shacman, занимавшийся вывозом снега.
По данным регионального управления ГИБДД, грузовик при движении задним ходом совершил наезд на опору ЛЭП, что привело к ее падению. Обрушившийся столб с силой ударил по стоявшему рядом автобусу марки ЛиАЗ. В момент удара из транспортного средства как раз выходила 71-летняя пассажирка, которая и пострадала от обломков. К счастью, женщине не потребовалась госпитализация — после осмотра бригадой скорой помощи на месте ее отпустили.
В настоящее время по факту происшествия проводится административное расследование для установления всех обстоятельств инцидента и степени вины водителя спецтехники.