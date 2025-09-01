На границе Узбекистана и Киргизии произошла стрельба

Согласно данным, предоставленным пограничной службой Киргизии, инцидент на узбекско-киргизской границе привел к гибели двух граждан Киргизии от огнестрельных ранений, передает портал Vesti.KG.

По информации, предоставленной узбекской стороной, киргизские граждане были застрелены пограничниками при попытке задержания из-за отказа подчиниться требованиям. В результате применения оружия, как сообщила пограничная служба, оба гражданина получили ранения, оказавшиеся смертельными.

Известно, что тела погибших были переданы киргизской стороне 1 сентября и доставлены в морг города Кербен. В целях установления обстоятельств произошедшего, руководители пограничных ведомств обеих стран достигли договоренности о проведении совместного расследования инцидента.

Ранее сообщалось, что Азербайджан экстрадировал в Узбекистан гражданина, оскорбившего Мирзиеева.