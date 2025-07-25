Азербайджан выдал Узбекистану гражданина за оскорбление президента

Азербайджан выдал Узбекистану его гражданина Амонбека Юсупова, который обвиняется в публичном оскорблении президента Шавката Мирзиеева. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры азербайджанского государства.

Уточняется, что решение о передаче мужчины было принято в соответствии с международной Конвенцией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

Юсупов, находившийся в международном розыске по статье о посягательстве на честь и достоинство главы государства, был задержан в Баку в апреле 2025 года. Передача обвиняемого представителям правоохранительных органов Узбекистана была осуществлена под конвоем сотрудников пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину из-за крушения Ан-24 в Приамурье.