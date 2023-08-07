На химическом предприятии в Турции произошел крупный пожар

Серьезный пожар охватил химическое предприятие в городе Черкезкей, расположенном в провинции Текирдаг на северо-западе Турции.

Сотрудники пожарной службы активно борются с огнем, в то время как усилены меры для предотвращения распространения пожара на соседние заводы.

По информации телеканала A Haber, на данный момент пожарные работают на месте ЧП, стараясь взять огонь под контроль. Пожар создает значительную угрозу, поэтому принимаются дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение пламени на соседние производственные объекты. Пока не поступало никакой информации о погибших или пострадавших в результате инцидента.

Напомним, что сегодня также произошел взрыв на элеваторе в порту Коджаэли, в итоге пострадали несколько человек. По информации турецких информационных агентств, причиной послужила детонация зерновой пыли.