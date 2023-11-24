На иностранцев, которые избили пенсионера в Щелково, завели уголовное дело

В отношении двоих иностранцев, которые напали на пенсионера в Щелково, было возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Ранее в ведомстве сообщили, что два иностранцы самовольно сели в автомобиль местного жителя в возрасте семидесяти шести лет, избили его и заставили довезти до микрорайона Заречный. В тот же день они избили другого мужчину 1985 года рождения.

Уголовное дело в отношении злоумышленников возбудили по пункту «в» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса России.