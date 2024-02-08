На Иваньковском водохранилище спасли двух рыбаков во время циклона «Ольга»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двоих жителей Дмитрова, которые занимались ловлей рыбы на Иваньковском водохранилище и не смогли добраться до берега из-за циклона «Ольга».

Мужчины выехали на рыбалку, но с метеорологическим прогнозом не ознакомились. В результате они оказались в ловушке в десяти километрах от берега — в мощный снегопад мотобуксировщик просто застрял в снегу.

Спасатели отправились на поиски рыбаков на судне «Хивус». Видимость была нулевой, и найти мужчин удалось только по координатам, переданным по телефону.

Рыбаки были в удовлетворительном состоянии. Спасатели доставили их на берег водохранилища в Дубне. Там находился автомобиль жителей.