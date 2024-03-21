На Иваньковском водохранилище спасли лыжника, провалившегося под лед

На Иваньковском водохранилище был спасен лыжник, который провалился под лед. О случившемся рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел сегодня в Дубне. Местные рыбаки заметили, что мужчина во время прогулки на лыжах провалился под лед в районе острова Омутня. Он расположен примерно в восьми километрах от берега.

На место оперативно прибыли спасатели ПСЧ-215. Специалисты помогли мужчине выбраться на поверхность, подняли его на борт судна и укутали в термоодеяло.

Выяснилось, что пострадавшему 61 год. Лыжника доставили на берег и там передали медикам — у мужчины наблюдались признаки переохлаждения.