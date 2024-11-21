На Ярославском направлении МЖД восстановили движение после столкновения электрички и асфальтоукладчика

На перегоне «Щелково — Соколовская» на Ярославском направлении МЖД было восстановлено движение по обоим путям после столкновения электрички и асфальтоукладчика. Об этом сообщается в соцсетях магистрали.

Ранее на переезде возле станции «Воронок» в Щелково столкнулись пригородный поезд и асфальтоукладчик, который выехал на рельсы прямо перед электропоездом. Из-за этого с рельсов одной колесной парой сошел головной вагон поезда. Водитель асфальтоукладчика получил травмы.

В ходе восстановительных работ вагон вернули на пути и отбуксировали с места аварии. На период приостановки движения курсировали компенсационные автобусы.

После аварии проверку начали Северный следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК РФ и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.