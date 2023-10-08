На юге Израиля переполнены больницы

Больницы на юге Израиля переполнены в силу значительного количества пострадавших в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета Jerusalem Post .

Отмечается, что для оказания медпомощи госпитализированы сотни раненых людей.

Уточняется, что из них свыше 110 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, есть пациенты с паническими атаками.

Добавляется, что министр здравоохранения Израиля Моше Бар-Симан-Тов постановил запретить всем сотрудникам системы здравоохранения за рубеж и отменить отпуска.

Напомним, что вчера утром на Израиль была совершена ракетная атака из сектора Газа. Было запущено свыше трех тысяч ракет.